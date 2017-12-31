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Моуриньо: Арбитр не назначил пенальти в ворота "Саутгемптона"

Жозе Моуриньо
08:11 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Ман Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал поединок против Саутгемптона (0:0).

Накануне состоялся поединок 21-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Саутгемптоном. Игра завершилась вничью 0:0.

"Плохой день для Крейга Поусона (арбитра матча, — прим.), хотя он является отличным рефери, и я считаю его одним из лучших в Европе. Поусон отсудил хорошо, но тот момент был очень важным", — сказал Моуриньо сразу после матча.

"Мы не реализовали много простых моментов, но я очень недоволен неназначением пенальти. Не Поусоном в целом, а именно этим моментом. Несмотря на это, я доволен желанием и отношением футболистов", — добавил португальский наставник.

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Новости спорта, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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