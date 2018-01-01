Одноклубник Коноплянки перешел в "Баварию" вместо "Барселоны"

Футболист по окончании нынешнего сезона пополнит ряды немецкого гранда. Согласно информации источника, договорённость между «Баварией» и Горецкой была достигнута уже несколько месяцев назад.

В услугах Горецки была заинтересована и «Барселона», однако мюнхенцы сумели опередить каталонцев. Гельзенкирхенский клуб в свою очередь был готов предложить Горецке новый контракт с зарплатой в € 12 млн в год.

В стан мюнхенцев игрок перейдёт на правах свободного агента.