Одноклубник Коноплянки перешел в "Баварию" вместо "Барселоны"
Новости спорта: Мюнхенская «Бавария» достигла договорённости с полузащитником «Шальке-04» Леоном Горецкой, сообщает Marca.
Футболист по окончании нынешнего сезона пополнит ряды немецкого гранда. Согласно информации источника, договорённость между «Баварией» и Горецкой была достигнута уже несколько месяцев назад.
В услугах Горецки была заинтересована и «Барселона», однако мюнхенцы сумели опередить каталонцев. Гельзенкирхенский клуб в свою очередь был готов предложить Горецке новый контракт с зарплатой в € 12 млн в год.
В стан мюнхенцев игрок перейдёт на правах свободного агента.