"Реал" совершил первый трансфер в зимнее ТО
Новости спорта: Мадридский клуб приобрел Рафаэля Мира за 500 тысяч евро.
20-летний нападающий Рафаэль Мир стал игроком мадридского Реала, сообщает Marca.
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Королевский клуб заплатил за молодого таланта 500 тысяч евро. Реал хотел приобрести Мира еще прошлым летом, однако "летучие мыши" не захотели продавать молодого таланта.
В нынешнем сезоне Мир, получивший прозвище Гладиатор через спокойное поведение на поле, сыграл 19 матчей за Валенсию ІІ в Сегунде Б и забил 15 голов.