"Реал" совершил первый трансфер в зимнее ТО

20-летний нападающий Рафаэль Мир стал игроком мадридского Реала, сообщает Marca.

Королевский клуб заплатил за молодого таланта 500 тысяч евро. Реал хотел приобрести Мира еще прошлым летом, однако "летучие мыши" не захотели продавать молодого таланта.

В нынешнем сезоне Мир, получивший прозвище Гладиатор через спокойное поведение на поле, сыграл 19 матчей за Валенсию ІІ в Сегунде Б и забил 15 голов.