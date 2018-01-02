Зарплаты украинских легионеров: кто больше всех получает

Немецкое издание Kicker назвало зарплату Коноплянки в "Шальке" – 4 евро млн в год. "Сегодня" попыталась составить топ-5 украинских легионеров, исходя из окладов.

Сразу оговоримся, что данных о з/п новичка "Боруссии" Ярмоленко пока не звучало. По нашей информации, два года назад, продлевая с Андреем контракт в "Динамо", ему прописали годовой оклад в 4 млн, который каждый сезон увеличивался на 500 тысяч. Таким образом на момент ухода в Дортмунд он получал в Киеве порядка 5 млн "чистыми".

"Однако рассчитывать на такую сумму в Германии было бы нереально, потому как тогда "Боруссии", с учетом налогов, пришлось бы платить ему почти 10 млн "грязными", — анонимно рассказал нам один из известных футбольных агентов. — Думаю, в Дортмунде ему могли положить ту же сумму, что в Киеве, 5-6 млн в год — только брутто. После вычета налогов он будет получать порядка 3 млн. Опять же, Андрей сознательно пошел на этот шаг. Он говорил, что ради выступления в Европе готов на понижение зарплаты. Впрочем, по окладу среди легионеров он – №1 Украины в Европе. 4 млн Коноплянки — это тоже брутто, "чистыми" у него будет где-то так же, как в "Севилье", — чуть больше 2 млн".

Но если Ярмоленко и Коноплянка в этом сезоне суммарно, на вчерашний вечер, забили за немцев четыре мяча, то остальным участникам топ-5 зарплатного рейтинга легионеров похвастаться нечем. У Александра Зинченко (по данным финансового ресурса Spotrac, получающего 1,17 млн в год), — ни единой сыгранной минуты за "МанСити". Евгений Селезнев, которому, по неофициальной информации, в турецком "Карабюкспоре" платят 1 млн, наиграл всего 4 матча и 124 минуты, ни разу не поразив ворота. А кипер Денис Бойко, у которого аналогичный оклад в "Бешикташе", и вовсе сослан в дубль стамбульских "орлов".