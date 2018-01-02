Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Невероятное зрелище: как фанаты "Бешикташа" встречали Виду (Видео) Невероятное зрелище: как фанаты "Бешикташа" встречали Виду (Видео)
Новости: Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко
Новости: Бокс. Расписание боев на январь 2018 года Бокс. Расписание боев на январь 2018 года
Новости: Спортивный календарь на 2018 год Спортивный календарь на 2018 год

Месси назвал компоненты, над которыми ему стоит работать больше

Лео Месси
22:26 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Звездный аргентинец считает, что ему еще есть над чем работать.

Форвард каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о том, что еще не достиг совершенства в некоторых компонентах игры. В качестве примера звездный нападающий привел удары с пенальти.

Футболист убил арбитра за красную карточку

"Мне необходимо работать еще усерднее, чтобы приблизиться к совершенству. Есть компоненты игры, в которых я еще не достиг своего максимума.

Селезнев перешел в клуб из первой лиги Украины

Какие? Например, удары с пенальти. Я должен продолжать отрабатывать одиннадцатиметровые удары", – цитирует Месси Blic Online.

Напомним, что в 2017 году Месси не реализовал сразу три удара пенальти в матчах чемпионата Испании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лео Месси, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко

Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко
Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"

Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"
Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте

Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте
Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)

Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)
Мари Амели Бокел - длинноногая модель и девушка новичка "Динамо" Вербича (Фото)

Мари Амели Бокел - длинноногая модель и девушка новичка "Динамо" Вербича (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Лидер "Шахтера" оголился для новогоднего семейного фото Соперник "Динамо" в Лиге Европы усилился именитым испанцем "Бавария" отправилась на сборы в Катар: Хайнкес взял 25 футболистов

Последние новости

Дочь Ноздровской рассказала, кто угрожал ее матери Заброшенную конюшню превратили в современный дом (Фото) Селезнев перешел в клуб из первой лиги Украины
Сегодня читают в спорте
01 Бокс. Расписание боев на январь 2018 года
02 Зарплаты украинских легионеров: кто больше всех получает
03 Невероятное зрелище: как фанаты "Бешикташа" встречали Виду (Видео)
04 Футболист убил арбитра за красную карточку
05 Инна Ярмоленко поразила фанатов роскошным декольте
Новости сегодня
22:50 Шесть стран временно вошли в Совбез ООН
22:50 Назван овощ, который оздоровит вашу печень
22:46 Тина Кароль поразила своих поклонников откровенным образом
22:45 "Копенгаген" оригинально попрощался с Вербичем (Видео)
22:41 США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Убийство Ноздоровской: названы основные версии убийства Названы основные версии убийства Ноздровской
Новости: Транзит газа через Украину установил 7-летний рекорд Транзит газа через Украину побил семилетний рекорд
Новости: Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 оружия из США Порошенко рассказал, когда Украина получит оружие из США
Новости: Оригинальные идеи для всех, кто обожает французский маникюр (Фото) Оригинальные идеи для всех, кто обожает французский маникюр (Фото)
Добавить комментарий
0