Месси назвал компоненты, над которыми ему стоит работать больше

Форвард каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о том, что еще не достиг совершенства в некоторых компонентах игры. В качестве примера звездный нападающий привел удары с пенальти.

"Мне необходимо работать еще усерднее, чтобы приблизиться к совершенству. Есть компоненты игры, в которых я еще не достиг своего максимума.

Какие? Например, удары с пенальти. Я должен продолжать отрабатывать одиннадцатиметровые удары", – цитирует Месси Blic Online.

Напомним, что в 2017 году Месси не реализовал сразу три удара пенальти в матчах чемпионата Испании.