Месси рассказал о самом лучшем, что с ним произошло в жизни

Нападающий каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о семейной жизни, а также выразил мнение, что отцовство сильно изменило его взгляды на жизнь.

"Я такой же человек, как и все. Живу нормальной семейной жизнью. Да, конечно, иногда хочется быть не таким узнаваемым, чтобы погулять по улице без лишнего внимания на каждом шагу.

Дома мы редко говорим о футболе. Должен быть какой-то большой повод, связанный с Барселоной или сборной Аргентины, чтобы во время семейного ужина поднялась футбольная тема.

Быть родителем – невероятное чувство. Отцовство сильно меня изменило. Я стал смотреть на некоторые вещи совершенно по-другому. Отцовство – самое лучшее, что со мной произошло в этой жизни. Это неописуемо", – цитирует Месси Blic Online.

Напомним, что Месси со своей женой Антонеллой Рокуццо воспитывают пятилетнего Тьяго и двухгодовалого Матео.