Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Дулуб возглавил БАТЭ

Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил борисовский БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

О деталях трудового соглашения борисовцы не сообщают.

Напомним, что последним местом работы Олег Анатольевича был одесский Черноморец, который он принял в начале сентября после отставки Александра Бабича. Дулуб вывел моряков из зоны вылета и покинул Одессу в середине декабря 2017-го года.