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Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Дулуб возглавил БАТЭ

Олег Дулуб
22:42 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Белорусский специалист возглавил одного из лидеров белорусского футбола.

Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил борисовский БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

О деталях трудового соглашения борисовцы не сообщают.

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Напомним, что последним местом работы Олег Анатольевича был одесский Черноморец, который он принял в начале сентября после отставки Александра Бабича. Дулуб вывел моряков из зоны вылета и покинул Одессу в середине декабря 2017-го года.

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Новости спорта, Олег Дулуб, УПЛ, ФК БАТЭ, ФК Карпаты.
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