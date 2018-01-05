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Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Дулуб возглавил БАТЭ
22:42 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Белорусский специалист возглавил одного из лидеров белорусского футбола.
Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил борисовский БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.
О деталях трудового соглашения борисовцы не сообщают.
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Напомним, что последним местом работы Олег Анатольевича был одесский Черноморец, который он принял в начале сентября после отставки Александра Бабича. Дулуб вывел моряков из зоны вылета и покинул Одессу в середине декабря 2017-го года.
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