"Ливерпуль" хочет арендовать Коутиньо

Барселона пыталась приобрести Коутиньо летом, но Ливерпуль ответил отказом на три предложения каталонцев. И все же этой зимой "сине-гранатовые" осуществили трансфер.

Филиппе не сможет выступать за Барселону в Лиге чемпионов, поскольку уже заигран в этом турнире за Ливерпуль. "Красные" хотели арендовать Филиппе до конца сезона, но испанский клуб отказался отдавать самого дорогого игрока в своей истории, сообщает The Daily Mail.

"Не сыграешь в Лиге чемпионов – будешь свежим к чемпионату мира. Это не идеально, но ищи во всем позитив", — сказал Коутиньо другой экс-игрок Ливерпуля Лукас Лейва, разговаривая с Филиппе по FaceTime. В это время журналист The Daily Mail находился рядом с Коутиньо.

"Дело не в деньгах. А в возможности жить в Барселоне и играть за нее", — заверил Коутиньо.

Стоит отметить, что Ливерпуль зимой предлагал Коутиньо подписать новый контракт на улучшенных условиях.