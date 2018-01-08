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"Ливерпуль" хочет арендовать Коутиньо

Филиппе Коутиньо
11:25 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Филиппе Коутиньо мог доиграть сезон в Англии, но "Барселона" отказала "Ливерпулю" а аренде игрока.

Барселона пыталась приобрести Коутиньо летом, но Ливерпуль ответил отказом на три предложения каталонцев. И все же этой зимой "сине-гранатовые" осуществили трансфер. 

Филиппе не сможет выступать за Барселону в Лиге чемпионов, поскольку уже заигран в этом турнире за Ливерпуль. "Красные" хотели арендовать Филиппе до конца сезона, но испанский клуб отказался отдавать самого дорогого игрока в своей истории, сообщает The Daily Mail. 

 

"Не сыграешь в Лиге чемпионов – будешь свежим к чемпионату мира. Это не идеально, но ищи во всем позитив", — сказал Коутиньо другой экс-игрок Ливерпуля Лукас Лейва, разговаривая с Филиппе по FaceTime. В это время журналист The Daily Mail находился рядом с Коутиньо.

"Дело не в деньгах. А в возможности жить в Барселоне и играть за нее", — заверил Коутиньо.

Стоит отметить, что Ливерпуль зимой предлагал Коутиньо подписать новый контракт на улучшенных условиях.

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Новости спорта, Ливерпуль, Новости футбола, Трансферы, Филиппе Коутиньо, ФК Барселона, Футбол.
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