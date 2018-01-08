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Зинченко рассказал о своей адаптации в Англии

Александр Зинченко
11:48 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своей адаптации в команде.

"Оформить требл? Мы думаем об этом каждый день, каждую тренировку. Мы действительно можем выиграть все, и это вдохновляет. Дополнительная работа? Я должен быть профессионалом. Тренер сказал, чтобы я был готов использовать свой шанс. Я не должен думать только о моментах, когда я не играю. Я должен быть готовым и сохранять баланс", – цитирует Зинченко Manchester Evening News.

Издание добавляет, что Гвардиола был поражен трудолюбием украинца, который после матча против Хаддерсфилда (Александр попал в заявку, но на поле не вышел) пошел в зал для дополнительных занятий. В то же время партнеры Зинченко отдыхали.

"Я выполнял специальные упражнения, некоторые из них на велосипеде. Еще немного для рук и ног, и все.

ПСВ? Я не думаю, что перейти туда было плохим решением. Это хороший опыт для меня. Там прекрасное место для молодых игроков. Все есть: стадион, тренировочные поля, фанаты. Для меня это было хорошее время.

Это лишь мой второй год в Европе. До этого я был в России и Украине, а там играют в совершенно другой футбол. Сейчас я уже привык к этому, однако в прошлом году я впервые оказался в Европе, где другой футбол и менталитет. Мне нужно было время и терпение, но сейчас я адаптировался, и все хорошо", – добавил Александр.

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Новости спорта, Александр Зинченко, АПЛ, Кубок Англии, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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