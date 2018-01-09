https://telegraf.com.ua/files/2018/01/KOZ-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3843009-syin-prezidenta-ruha-prodolzhit-kareru-v-klube-upl.html
Сын президента "Руха" продолжит карьеру в клубе УПЛ
10:39 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Святослав Козловский продолжит карьеру в "Карпатах".
Нападающий Святослав Козловский, сын президента "Руха" Григория Козловского, продолжит карьеру в "Карпатах", сообщает "Спортивка".
Игрок сборной Украины продолжит карьеру в Польше
Детали трансфера пока не разглашаются.
В текущем сезоне 23-летний форвард провел 16 матчей в составе клуба из Винников, в которых не смог отличиться результативными действиями.
Telegraf.com.ua