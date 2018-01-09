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Сын президента "Руха" продолжит карьеру в клубе УПЛ

Святослав Козловский
10:39 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Святослав Козловский продолжит карьеру в "Карпатах".

Нападающий Святослав Козловский, сын президента "Руха" Григория Козловского, продолжит карьеру в "Карпатах", сообщает "Спортивка".

Игрок сборной Украины продолжит карьеру в Польше

Детали трансфера пока не разглашаются.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 16 матчей в составе клуба из Винников, в которых не смог отличиться результативными действиями.

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Новости спорта, Новости футбола, Святослав Козловский, Трансферы, УПЛ, ФК Карпаты, ФК Рух, Футбол.
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