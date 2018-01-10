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Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" за высказывания о вуду

Ромелу Лукаку
22:12 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" Фахрада Мошири.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" Фахрада Мошири за его высказывания, сообщает журналист The Times Мэтт Хьюз в "Твиттере".

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Ранее Мошири рассказал причины, по которым форвард покинул ливерпульский клуб. По его словам, мама Лукаку сообщила своему сыну о предсказании вуду о том, что ему нужно уйти в „Челси“. Сейчас Лукаку консультируется с юристами по поводу возможного судебного разбирательства.

24-летний игрок перешёл из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года.

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Новости спорта, Новости футбола, Ромелу Лукаку, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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