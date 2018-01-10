Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" за высказывания о вуду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" Фахрада Мошири за его высказывания, сообщает журналист The Times Мэтт Хьюз в "Твиттере".

Ранее Мошири рассказал причины, по которым форвард покинул ливерпульский клуб. По его словам, мама Лукаку сообщила своему сыну о предсказании вуду о том, что ему нужно уйти в „Челси“. Сейчас Лукаку консультируется с юристами по поводу возможного судебного разбирательства.

24-летний игрок перешёл из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года.