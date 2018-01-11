Итальянский специалист может сменить Венгера в "Арсенале"

Арсенал рассматривает кандидатуру Карло Анчелотти как один из вариантов замены Арсену Венгеру во главе наставника "канониров", сообщает London Evening Standard.

Руководство лондонского клуба планирует проанализировать работу Венгера по окончании сезона 2017/18, несмотря на то, что контракт 68-летнего француза рассчитан до лета 2019 года.

По информации издания, в ближайшее время Анчелотти планирует переехать в Лондон, а потому вполне может быть заинтересован возглавить Арсенал в случае ухода Венгера.