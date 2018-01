Ярмоленко забил красивый гол на тренировке "Боруссии" (Видео)

Украинский вингер "Боруссии" Андрей Ярмоленко забил красивый гол на тренировке своего клуба, что этот момент отметил даже официальный Twitter Бундеслиги.

Was für ein Tackling von @JuWeigl! Und was für ein schöner Lupfer von #Yarmolenko - was für ein Konter…! Wenn der @bvb am Sonntag so eiskalt agiert, muss sich der #VfLWolfsburg warm anziehen! #BundesligaIsBack #BVBWOB pic.twitter.com/boC8mezm0i

— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 11 января 2018 г.