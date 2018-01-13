Испанский клуб хочет выкупить игрока "Динамо"

Испанский Хетафе хочет выкупить Виторину Антунеша у киевского Динамо, сообщает Sapo.

Президент клуба Анхель Торрес Санчес доволен игрой португальца и хочет оставить его в своей команде.

Хетафе заплатит за 30-летнего португальца 2,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч испанцы заплатили за аренду игрока.

В нынешнем сезоне Антунеш сыграл 17 матчей, в течение которых видзначися двумя голевыми передачами.