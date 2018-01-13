Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Дакар-2018": состоялся шестой этап ралли-рейда "Дакар-2018": состоялся шестой этап ралли-рейда
Новости: Ротань вернулся в "Динамо" Ротань вернулся в "Динамо"
Новости: Биатлон. Результаты женской эстафеты в Рупольдинге Биатлон. Результаты женской эстафеты в Рупольдинге
Новости: Определились соперники украинцев в основной сетке Australian Open 2018 Определились соперники украинцев в основной сетке Australian Open 2018

Испанский клуб хочет выкупить игрока "Динамо"

Виторину Антунеш
21:58 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Виторину Антунеш скорее всего продолжит карьеру в "Хатефе".

Испанский Хетафе хочет выкупить Виторину Антунеша у киевского Динамо, сообщает Sapo.

Президент клуба Анхель Торрес Санчес доволен игрой португальца и хочет оставить его в своей команде.

Шевченко о трансфере Ротаня в "Динамо"

Хетафе заплатит за 30-летнего португальца 2,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч испанцы заплатили за аренду игрока.

В нынешнем сезоне Антунеш сыграл 17 матчей, в течение которых видзначися двумя голевыми передачами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Виторину Антуньеш, Новости футбола, Сборная Португалии, ФК Динамо (Киев), ФК Хатефе, Футбол, Чемпионат Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)
Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба

Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба
"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)
Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)

Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Барселона" презентовала звездного новичка (Видео) Лидер "Динамо" может продолжить карьеру в Бельгии Результативные действия лидера "Динамо" в первой части сезона (Видео)

Последние новости

Венгер рассказал, когда уйдет из "Арсенала" Надаль: Чувствую себя хорошо накануне старта Australian Open Прикольные посевалки для парней на Старый Новый Год 2018: русские и украинские
Сегодня читают в спорте
01 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Рупольдинге
02 Шевченко о трансфере Ротаня в "Динамо"
03 Ярмоленко забил красивый гол на тренировке "Боруссии" (Видео)
04 Британскому боксеру не понравилась еда в лагере Усика
05 Слова Ротаня после возвращения в "Динамо"
Новости сегодня
00:17 Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки
00:06 Города-призраки в США при свете полной луны (Фото)
23:55 Украинская теннисистка уступила в финале Хобарта в паре
23:50 Продукты, которые рекомендуются для здоровья сердца и сосудов
23:36 Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Глава Донецкой ОВГА: Авдеевский газопровод готов к эксплуатации Авдеевский газопровод готов к эксплуатации
Новости: Выборы в Чехии: в стране пройдет второй тур Выборы в Чехии: в стране пройдет второй тур
Новости: В Крыму РФ развернула зенитно-ракетную систему С-400 В Крыму РФ развернула зенитно-ракетную систему С-400
Новости: Старый Новый год 2018: смешные посевалки на русском языке Старый Новый год 2018: смешные посевалки на русском языке
Добавить комментарий
0