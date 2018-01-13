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Испанский клуб хочет выкупить игрока "Динамо"
21:58 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф
Новости спорта: Виторину Антунеш скорее всего продолжит карьеру в "Хатефе".
Испанский Хетафе хочет выкупить Виторину Антунеша у киевского Динамо, сообщает Sapo.
Президент клуба Анхель Торрес Санчес доволен игрой португальца и хочет оставить его в своей команде.
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Хетафе заплатит за 30-летнего португальца 2,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч испанцы заплатили за аренду игрока.
В нынешнем сезоне Антунеш сыграл 17 матчей, в течение которых видзначися двумя голевыми передачами.
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