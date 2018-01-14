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Определены все спарринг-партнеры "Мариуполя" на сборах в Турции

ФК Мариуполь
23:42 Вс, 14 Январь 2018 Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: В воскресенье, 14 января, ФК "Мариуполь" отправился в Сиде (Турция) на два учебно-тренировочных сбора.

На средиземноморском побережье приазовцы будут тренироваться до 9-го февраля. За это время команда проведет 8-9 спаррингов.

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Календарь игр "Мариуполя" на сборе в Сиде:

18-е января - "Акжайык" (Казахстан)

22-е января - "Шахтер" (Казахстан)

25-е января - "Карабах" (Азербайджан)

26-е января - "Сандецья" (Польша)

31-е января - "Работнички" (Македония)

31-е января - "Силекс" (Македония)

4-е февраля - "Сараево" (Босния и Герцеговина).

Список спаррингов команды может измениться. Кроме того в календаре матчей команды могут произойти изменения.

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