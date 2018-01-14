Определены все спарринг-партнеры "Мариуполя" на сборах в Турции
Новости спорта: В воскресенье, 14 января, ФК "Мариуполь" отправился в Сиде (Турция) на два учебно-тренировочных сбора.
На средиземноморском побережье приазовцы будут тренироваться до 9-го февраля. За это время команда проведет 8-9 спаррингов.
Календарь игр "Мариуполя" на сборе в Сиде:
18-е января - "Акжайык" (Казахстан)
22-е января - "Шахтер" (Казахстан)
25-е января - "Карабах" (Азербайджан)
26-е января - "Сандецья" (Польша)
31-е января - "Работнички" (Македония)
31-е января - "Силекс" (Македония)
4-е февраля - "Сараево" (Босния и Герцеговина).
Список спаррингов команды может измениться. Кроме того в календаре матчей команды могут произойти изменения.