Определены все спарринг-партнеры "Мариуполя" на сборах в Турции

На средиземноморском побережье приазовцы будут тренироваться до 9-го февраля. За это время команда проведет 8-9 спаррингов.

Календарь игр "Мариуполя" на сборе в Сиде:

18-е января - "Акжайык" (Казахстан)

22-е января - "Шахтер" (Казахстан)

25-е января - "Карабах" (Азербайджан)

26-е января - "Сандецья" (Польша)

31-е января - "Работнички" (Македония)

31-е января - "Силекс" (Македония)

4-е февраля - "Сараево" (Босния и Герцеговина).

Список спаррингов команды может измениться. Кроме того в календаре матчей команды могут произойти изменения.