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Роналду намерен покинуть "Реал"

Криштиану Роналду
12:30 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Форвард Реала Криштиану Роналду намерен перейти в Манчестер Юнайтед.

Как сообщает AS, португальский нападающий "подавлен" и чувствует себя обманутым президентом "королевского клуба" Флорентино Пересом. Он обещал Роналду, что переподпишет с ним контракт на улучшенных условиях, но так и не сдержал своего слова.

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Сообщается, что Перес обещал Роналду обновленный контракт после победы в Лиге чемпионов 2016/17, однако этого так и не случилось, хотя сам игрок и намекал на это.

Теперь Роналду намерен покинуть клуб и вернуться в Манчестер Юнайтед. Об этом нападающий даже сообщил нескольким товарищам по команде.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Сборная Португалии, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Реал, Футбол.
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