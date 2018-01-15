Роналду намерен покинуть "Реал"

Как сообщает AS, португальский нападающий "подавлен" и чувствует себя обманутым президентом "королевского клуба" Флорентино Пересом. Он обещал Роналду, что переподпишет с ним контракт на улучшенных условиях, но так и не сдержал своего слова.

Сообщается, что Перес обещал Роналду обновленный контракт после победы в Лиге чемпионов 2016/17, однако этого так и не случилось, хотя сам игрок и намекал на это.

Теперь Роналду намерен покинуть клуб и вернуться в Манчестер Юнайтед. Об этом нападающий даже сообщил нескольким товарищам по команде.