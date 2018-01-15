"Атлетик" подписал игрока сборной Румынии

Официальный сайт Атлетика сообщил о подписании трехлетнего контракта с защитником Вииторула Кристианом Ганей.

Ганя, который может действовать как на левом фланге защиты, так и слева в полузащите, до конца сезона останется в румынском клубе, а в Бильбао переберется летом. По информации As, Атлетик заплатил за своего новобранца 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Кристиан провел 25 матчей за Вииторул во всех турнирах и забил 4 мяча. В активе 25-летнего футболиста 5 матчей за национальную сборную Румынии.