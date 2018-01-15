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"Атлетик" подписал игрока сборной Румынии

Кристиан Ганя
22:32 Пн, 15 Январь 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник Вииторула Кристиан Ганя летом присоединится к Атлетику.

Официальный сайт Атлетика сообщил о подписании трехлетнего контракта с защитником Вииторула Кристианом Ганей.

Ганя, который может действовать как на левом фланге защиты, так и слева в полузащите, до конца сезона останется в румынском клубе, а в Бильбао переберется летом. По информации As, Атлетик заплатил за своего новобранца 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Кристиан провел 25 матчей за Вииторул во всех турнирах и забил 4 мяча. В активе 25-летнего футболиста 5 матчей за национальную сборную Румынии.

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Новости спорта, Кристиан Ганя, Ла Лига, ФК Атлетик Б.
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