Новый хит фанатов "Ливерпуля" покоряет сеть

Один из фанатов Ливерпуля придумал песню, которая в будущем может превзойти знаменитый хит фанатов Северной Ирландии на Евро-2016.

"Мы продали Коутиньо, но у нас есть Салах, Мане и Фирмино", – говорится в чанте. Данный видеоролик за несколько дней набрал более полумиллиона просмотров на Youtube. Песня стала настолько популярной, что фанаты команды Клоппа уже поют ее в разных уголках мира – в частности в Греции и США.

The song of the season has made it to New York

: @NYCKOPITES, @CarrasNYCpic.twitter.com/BgEJZ13gGN

— B/R Football (@brfootball) 14 января 2018 г.