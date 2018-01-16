Новый хит фанатов "Ливерпуля" покоряет сеть
Новости спорта: Фанаты Ливерпуля, похоже, не слишком скучают по своему экс-лидеру Филиппе Коутиньо.
Один из фанатов Ливерпуля придумал песню, которая в будущем может превзойти знаменитый хит фанатов Северной Ирландии на Евро-2016.
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"Мы продали Коутиньо, но у нас есть Салах, Мане и Фирмино", – говорится в чанте. Данный видеоролик за несколько дней набрал более полумиллиона просмотров на Youtube. Песня стала настолько популярной, что фанаты команды Клоппа уже поют ее в разных уголках мира – в частности в Греции и США.
The song of the season has made it to New York
: @NYCKOPITES, @CarrasNYCpic.twitter.com/BgEJZ13gGN
— B/R Football (@brfootball) 14 января 2018 г.
Напомним, в последнем туре АПЛ Ливерпуль в феерическом матче нанес Манчестер Сити первое поражение в чемпионате.