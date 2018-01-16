https://telegraf.com.ua/files/2018/01/ronaldo777-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3856096-peres-razreshil-agentu-ronaldu-iskat-novyiy-klub.html
Перес разрешил агенту Роналду искать новый клуб
23:27 Вт, 16 Январь 2018 Телеграф
Новости спорта: Похоже, существует реальный шанс, что летом Криштиану Роналду покинет Реал.
Не исключен вариант, что пути Реала и Криштиану Роналду совсем скоро разойдутся.
По информации Diario Record, Флорентино Перес сообщил агенту Роналду Жорже Мендешу, что тот может начинать искать новый клуб для 32-летнего форварда.
Президент Реала не назвал конкретной суммы, за которую готов отпустить Роналду.
В текущем сезоне в рамках Примеры Роналду провел 14 матчей, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи.
Telegraf.com.ua