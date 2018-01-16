Перес разрешил агенту Роналду искать новый клуб

Не исключен вариант, что пути Реала и Криштиану Роналду совсем скоро разойдутся.

По информации Diario Record, Флорентино Перес сообщил агенту Роналду Жорже Мендешу, что тот может начинать искать новый клуб для 32-летнего форварда.

Президент Реала не назвал конкретной суммы, за которую готов отпустить Роналду.

В текущем сезоне в рамках Примеры Роналду провел 14 матчей, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи.