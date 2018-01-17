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СМИ: Маскерано проведет последний матч за "Барселону" в конце января

Хавьер Маскерано
12:08 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник Хавьер Маскерано близок к уходу из "Барселоны".

По информации Mundo Deportivo, каталонцы согласовали трансфер аргентинца в "Хэбей Чайна Форчун". Сумма сделки составит € 10 млн.

Согласно информации источника, Маскерано проведёт последний матч за "Барселону" 25 января на "Камп Ноу" против "Эспаньола" в Кубке Испании. Сегодня, 17 января, состоится первая кубковая игра, но аргентинец из-за травмы на поле не выйдет.

Ранее стало известно, что 14-й номер, под которым выступает Маскерано, после его ухода достанется Филиппе Коутиньо.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол, Хавьер Маскерано.
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