СМИ: Маскерано проведет последний матч за "Барселону" в конце января
Новости спорта: Защитник Хавьер Маскерано близок к уходу из "Барселоны".
По информации Mundo Deportivo, каталонцы согласовали трансфер аргентинца в "Хэбей Чайна Форчун". Сумма сделки составит € 10 млн.
Согласно информации источника, Маскерано проведёт последний матч за "Барселону" 25 января на "Камп Ноу" против "Эспаньола" в Кубке Испании. Сегодня, 17 января, состоится первая кубковая игра, но аргентинец из-за травмы на поле не выйдет.
Ранее стало известно, что 14-й номер, под которым выступает Маскерано, после его ухода достанется Филиппе Коутиньо.