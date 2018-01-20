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"Динамо" и "Шахтер" провели товарищеские матчи (Видео)
22:44 Сб, 20 Январь 2018 Телеграф
Новости спорта: 20 января "Динамо" и "Шахтер" провели контрльные поединки.
Товарищеский матч
Динамо — Хйоугесунн — 1:1
Голы: Гонсалес, 28 — Каллеваг, 11.
Шахтер – Лудогорец – 2:2
Голы: Зубков, 57, Феррейра, 63 – Марселиньо, 42, Пауло, 70
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