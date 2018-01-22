Стало известно, сколько из-за травмы пропустит Вермален

Информация появилась на официальном сайте клуба. Ранее в «Барселоне» сообщили, что у бельгийского футболиста растяжение задней поверхности бедра.

Травму игрок получил в матче 20-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (5:0).

По результатам обследования стало известно, что на восстановление Вермалену потребуется две недели. В «Барселоне» отметили, что тренерский штаб рассчитывал на защитника, которому предстояло занять место травмированного Самуэля Юмтити.