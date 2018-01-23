Сможет ли Мбаппе сыграть против "Реала"?

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе наверняка сможет выйти на поле в матчах с мадридским «Реалом», которые состоятся в 1/8 Лиги чемпионов, передаёт AS.

Согласно информации источника, об этом сообщили представители французского клуба. В «ПСЖ» считают, что восстановление Мбаппе к играм с «Реалом» вполне реально.

Мбаппе получил травму спины и, согласно изначальным прогнозам СМИ, выбыл из строя на два месяца. Повреждение игрок получил в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:2).

Первый матч между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 14 февраля на поле испанского гранда, ответный – 6 марта.