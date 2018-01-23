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Шевченко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Лиги наций

Андрей Шевченко
12:53 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины поделился мнением по поводу возможных соперников в Лиге наций.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Лиги наций.

"Особых предпочтений у меня нет. Там все хорошие команды, и со всеми надо играть", – цитирует Шевченко Команда №1.

Жеребьевка Лиги наций УЕФА: где и когда смотреть

Напомним, что Украина сыграет в Лиге B, а ее возможными противниками станут Уэльс, Австрия или Словакия (из первой корзины), а также Дания, Северная Ирландия, Турция или Чехия (из третьей корзины).

Отмечается, что после жеребьевки главный тренер нашей сборной отправится в Киев, где окончательно утвердит план селекционной работы своего штаба на ближайшее время.

Также будут назначены ответственные за просмотр украинских легионеров, выступающих в зарубежных чемпионатах, а также за сборы Шахтера в ОАЭ, Динамо в Испании и всех остальных клубов, находящихся в Турции.

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Напомним, что жеребьевка Лиги наций состоится в швейцарской Лозанне в среду, 24 января.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, ФФУ.
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