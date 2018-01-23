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"Манчестер Юнайтед" готов побороться за полузащитника "Шахтера" Фреда

Фред
22:42 Вт, 23 Январь 2018 Телеграф
shahta.org

Новости спорта: Манчестер Юнайтед не отказался от планов подписать полузащитника Шахтера Фреда.

После подписания Алексиса Санчеса, которое состоялось вчера, Красные дьяволы собираются до закрытия трансферного окна в январе побороться еще как минимум за троих футболистов, информирует Express.co.uk.

Среди них есть и хавбек Шахтера Фред, на которого, по слухам, также активно претендует Манчестер Сити.

Помимо Фреда МЮ рассматривает возможность подписания Карлоса Солера из Валенсии и Юлиана Вайгля из дортмундской Боруссии.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Шахтер, Фред, Футбол.
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