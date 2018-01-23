"Манчестер Юнайтед" готов побороться за полузащитника "Шахтера" Фреда

После подписания Алексиса Санчеса, которое состоялось вчера, Красные дьяволы собираются до закрытия трансферного окна в январе побороться еще как минимум за троих футболистов, информирует Express.co.uk.

Среди них есть и хавбек Шахтера Фред, на которого, по слухам, также активно претендует Манчестер Сити.

Помимо Фреда МЮ рассматривает возможность подписания Карлоса Солера из Валенсии и Юлиана Вайгля из дортмундской Боруссии.