Санчес: Анри никогда не советовал мне покинуть Арсенал, это мой выбор

Новичок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес заявил, что покинул лондонский Арсенал по собственному решению, а не из-за совета легенды "канониров" Тьери Анри.

"Я хочу уточнить, что Анри никогда не советовал мне покинуть Арсенал. Это был мой выбор. Тьерри очень любит клуб, и мне будет приятно увидеть его однажды в качестве наставника Арсенала", – написал чилиец на своей странице в Twitter.