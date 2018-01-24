Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Биатлон. Украинка Журавок уступила пол-секунды в борьбе за "бронзу" ЧЕ Биатлон. Украинка Журавок уступила пол-секунды в борьбе за "бронзу" ЧЕ
Новости: Сборная Украины узнала соперников на Лиге наций УЕФА Сборная Украины узнала соперников на Лиге наций УЕФА
Новости: Усик - Бриедис: когда и где смотреть бой Усик - Бриедис: когда и где смотреть бой
Новости: Лига наций: результаты жеребьевки группового этапа Лига наций: результаты жеребьевки группового этапа
X

Санчес: Анри никогда не советовал мне покинуть Арсенал, это мой выбор

Алексис Санчес
22:50 Ср, 24 Январь 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Чилийский форвард заявил, что никто не повлиял на его решение.

Новичок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес заявил, что покинул лондонский Арсенал по собственному решению, а не из-за совета легенды "канониров" Тьери Анри.

"Я хочу уточнить, что Анри никогда не советовал мне покинуть Арсенал. Это был мой выбор. Тьерри очень любит клуб, и мне будет приятно увидеть его однажды в качестве наставника Арсенала", – написал чилиец на своей странице в Twitter.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Алексис Санчес, АПЛ, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Спортсмен, который обнажился в Рио-2016, выступит и на зимней Олимпиаде

Спортсмен, который обнажился в Рио-2016, выступит и на зимней Олимпиаде
Домрачева - победительница последней гонки перед Олимпиадой

Домрачева - победительница последней гонки перед Олимпиадой
"Дакар-2018": яркие моменты 13-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 13-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": красочные моменты 11-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": красочные моменты 11-го этапа (Фото)
Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)

Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ковалец о результатах жеребьевки Лиги наций Лев: Наконец-то сборной Германии не повезло Представлен гимн Лиги наций

Последние новости

Лагард назвала встречу с Порошенко "конструктивной" Элтон Джон завершает музыкальную карьеру Тайсон Фьюри за 8 недель сбросил 25 кг
Сегодня читают в спорте
01 Тренер Пакьяо: Против Ломаченко нужно оставаться сконцентрированным
02 Свитолина выступит на турнире в Дохе
03 Тайсон Фьюри за 8 недель сбросил 25 кг
04 Фонсека подвел итоги первого сбора "Шахтера" в Турции
05 Майк Тайсон не сумел определить фаворита боя-реванша Головкин - Альварес
Новости сегодня
01:20 Кличко обозначил сроки внедрения в Киеве единого электронного билета
00:54 Мнение ученых: какие пищевые добавки мы должны принимать и почему
00:24 Изменение экономической парадигмы: в Давосе предложили альтернативу ВВП
00:08 Вы будете смеяться: тот случай, когда женщина за рулем
00:01 Форум в Давосе: Меркель указала, что является "ядом" для современного общества
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В СНБО рассказали о встрече Турчинова с Волкером В СНБО рассказали о встрече Турчинова с Волкером
Новости: Гройсмана просят устранить дискриминацию в пенсиях Гройсмана просят устранить дискриминацию в пенсиях
Новости: Стало известно, где самые высокие зарплаты в Украине Стало известно, где самые высокие зарплаты в Украине
Новости: Татьянин день: история, традиции и гадания Татьянин день: история, традиции и гадания
Добавить комментарий
0