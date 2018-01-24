https://telegraf.com.ua/files/2018/01/alexis-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3871586-sanches-anri-nikogda-ne-sovetoval-mne-pokinut-arsenal-eto-moy-vyibor.html
Санчес: Анри никогда не советовал мне покинуть Арсенал, это мой выбор
Новости спорта: Чилийский форвард заявил, что никто не повлиял на его решение.
Новичок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес заявил, что покинул лондонский Арсенал по собственному решению, а не из-за совета легенды "канониров" Тьери Анри.
"Я хочу уточнить, что Анри никогда не советовал мне покинуть Арсенал. Это был мой выбор. Тьерри очень любит клуб, и мне будет приятно увидеть его однажды в качестве наставника Арсенала", – написал чилиец на своей странице в Twitter.
Telegraf.com.ua