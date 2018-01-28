Расписание спаррингов "Шахтера" в ОАЭ

Донецкий «Шахтер» прибыл на свой второй сбор, который пройдет в ОАЭ.

На предстоящем сборе дончане сыграют в рамках Dubai International Cup. Соперниками будут датский «Копенгаген» (30 января), чешская «Славия» (3 февраля) и шведский АИК (7 февраля).

Отметим, что на второй сбор Паулу Фонсека взял Фомина и Танковского.