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Расписание спаррингов "Шахтера" в ОАЭ

Бернард
01:00 Сегодня Телеграф
ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: «Горняки» огласили список соперников на втором сборе.

Донецкий «Шахтер» прибыл на свой второй сбор, который пройдет в ОАЭ.

На предстоящем сборе дончане сыграют в рамках Dubai International Cup. Соперниками будут датский «Копенгаген» (30 января), чешская «Славия» (3 февраля) и шведский АИК (7 февраля).

Отметим, что на второй сбор Паулу Фонсека взял Фомина и Танковского.

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Новости спорта, ОАЭ, Спарринг, УПЛ, ФК Шахтер.
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