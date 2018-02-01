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Дефур из-за травмы пропустит чемпионат мира

Стивен Дефур
13:46 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Бельгии Стивен Дефур, скорее всего, пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.

Авторитетное бельгийское издание HNL сообщает, что полузащитник сборной Бельгии Стивен Дефур останется без чемпионата мира 2018 года.

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По информации источника Дефур в состав Бернли получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустит около 5-6 месяцев.

Отмечается, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сильно рассчитывал на игрока во время мундиаля.

В начале следующей недели Дефур ляжет на операционный стол.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бельгии, Стивен Дефур, Футбол, ЧМ-2018.
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