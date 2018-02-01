Дефур из-за травмы пропустит чемпионат мира

Авторитетное бельгийское издание HNL сообщает, что полузащитник сборной Бельгии Стивен Дефур останется без чемпионата мира 2018 года.

По информации источника Дефур в состав Бернли получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустит около 5-6 месяцев.

Отмечается, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сильно рассчитывал на игрока во время мундиаля.

В начале следующей недели Дефур ляжет на операционный стол.