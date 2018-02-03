Мхитарян заявлен на Лигу Европы под 77-м номером

Лондонский "Арсенал" после закрытия зимнего трансферного окна внес полузащитника Генриха Мхитаряна в свою заявку на матчи Лиги Европы УЕФА.

В обновлённой заявке "канониров" армянский футболист значится под 77-м номером. В английской Премьер-лиге Мхитарян выступает под 7-м номером, освободившемся после ухода нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед". По правилам УЕФА под одним номером в течение сезона не могут играть разные футболисты. Санчес принял участие в одной встрече группового этапа Лиги Европы сезона-2017/18.

В 1/16 финала Лиги Европы "Арсеналу" предстоит сыграть со шведским "Эстерсундом". Первая игра состоится 15 февраля в Швеции.