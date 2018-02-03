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Мхитарян заявлен на Лигу Европы под 77-м номером

Генрих Мхитарян
02:29 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Новоиспеченный футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян получил выбрал игровой номер на поединки Лиги Европы УЕФА.

Лондонский "Арсенал" после закрытия зимнего трансферного окна внес полузащитника Генриха Мхитаряна в свою заявку на матчи Лиги Европы УЕФА.

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В обновлённой заявке "канониров" армянский футболист значится под 77-м номером. В английской Премьер-лиге Мхитарян выступает под 7-м номером, освободившемся после ухода нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед". По правилам УЕФА под одним номером в течение сезона не могут играть разные футболисты. Санчес принял участие в одной встрече группового этапа Лиги Европы сезона-2017/18.

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В 1/16 финала Лиги Европы "Арсеналу" предстоит сыграть со шведским "Эстерсундом". Первая игра состоится 15 февраля в Швеции.

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Новости спорта, Генрих Мхитарян, Лига Европы, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), Футбол.
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