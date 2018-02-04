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"Шахтер" имел предложения из Бельгии по полузащитнику
00:37 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Полузащитник Шахтера Иван Петряк пользовался спросом в Европе в январское трансферное окно.
На 23-летнего футболиста претендовали клубы из Бельгии, сообщил в эфире телеканала Футбол 2 комментатор Виктор Вацко.
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Однако главный тренер Шахтера Паулу Фонсека не пожелал отпускать игрока, дав понять, что рассчитывает на его услуги в будущем.
В нынешнем сезоне Петряк провел 9 матчей в украинской Премьер-лиге, отличившись 1 голом.
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