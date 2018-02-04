"Шахтер" имел предложения из Бельгии по полузащитнику

На 23-летнего футболиста претендовали клубы из Бельгии, сообщил в эфире телеканала Футбол 2 комментатор Виктор Вацко.

Однако главный тренер Шахтера Паулу Фонсека не пожелал отпускать игрока, дав понять, что рассчитывает на его услуги в будущем.

В нынешнем сезоне Петряк провел 9 матчей в украинской Премьер-лиге, отличившись 1 голом.