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Игрок "Ривер Плейта" исполнил голасо в стиле Месси и Марадоны (Видео)

Начо Скокко
13:59 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Аргентинский полузащитник "Ривер Плейта" повторил гол легендарных Месси и Марадоны.

32-летний аргентинец Начо Скокко оформил в этом матче дубль, а его команда победила 2:0.

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Очень красивым получился второй гол Скокко в матче, когда он обыграл пятерых соперников и покатил мяч в пустые ворота.

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Новости спорта, Начо Скокко, Новости футбола, ФК Ривер Плейт, Футбол.
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