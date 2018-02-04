Игрок "Ривер Плейта" исполнил голасо в стиле Месси и Марадоны (Видео)

32-летний аргентинец Начо Скокко оформил в этом матче дубль, а его команда победила 2:0.

Nacho Scocco for River Plate pic.twitter.com/qtKX81310j — Robbie (@UnitedRobbie) 4 февраля 2018 г.

Очень красивым получился второй гол Скокко в матче, когда он обыграл пятерых соперников и покатил мяч в пустые ворота.