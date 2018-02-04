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Игрок "Ривер Плейта" исполнил голасо в стиле Месси и Марадоны (Видео)
13:59 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости спорта: Аргентинский полузащитник "Ривер Плейта" повторил гол легендарных Месси и Марадоны.
32-летний аргентинец Начо Скокко оформил в этом матче дубль, а его команда победила 2:0.
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Nacho Scocco for River Plate pic.twitter.com/qtKX81310j
— Robbie (@UnitedRobbie) 4 февраля 2018 г.
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Очень красивым получился второй гол Скокко в матче, когда он обыграл пятерых соперников и покатил мяч в пустые ворота.
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