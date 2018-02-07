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УЕФА отстранил капитана "Шахтера" от матчей Лиги чемпионов

Дарио Срна
14:57 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Капитан "горняков" не сможет больше сыграть в матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Капитан донецкого Шахтера Дарио Срна не сможет сыграть в матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18. "Горняки" внесли хорватского защитника в заявку на матчи 1/8 финала против итальянской Ромы, однако УЕФА отстранил его от соревнований.

Дарио числится в списке временно отстраненных от участия в Лиги чемпионов. Причем бан Срны действует до конца сезона. Напротив фамилии футболиста отображается специальная пометка.

Представитель УЕФА рассказал о подготовке Украины к финалу ЛЧ

Напомним, что Дарио Срне грозит дисквалификация на один-два года из-за положительной допинг-пробы. Сам футболист временно приостановил карьеру.

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Новости спорта, Дарио Срна, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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