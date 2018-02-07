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Футболист "Манчестер Юнайтед" получил 16 месяцев тюрьмы

Алексис Санчес
14:28 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес осуждён на 16 месяцев тюремного заключения

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес осуждён на 16 месяцев тюремного заключения, однако фактически не будет отбывать срок в местах лишения свободы.

Как сообщает Sport.es, чилийский игрок был признан виновным в фальсификации продаж имиджевых прав ещё во время своих выступлений за «Барселону» в 2012-2013 годах.

Отмечается, что форвард манкунианцев достиг соглашения с генеральной прокуратурой и государственным прокурором Испании, по которому заплатит штраф в размере £ 890 тыс. (около € 1 млн) плюс проценты.

Форвард признался, что он имитировал передачу своих имиджевых прав двум иностранным компаниям для того, чтобы скрыть свои доходы.

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Новости спорта, Алексис Санчес, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Чемпионат Англии.
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