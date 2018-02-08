Первый клуб Коутиньо получит более €3 млн с трансфера игрока в "Барселону"

Бразильский клуб "Васко да Гама" заработает более 3 млн евро на трансфере своего воспитанника полузащитника Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" в каталонскую "Барселону".

Бразильский клуб по договору получит 2,5% от общей суммы сделки. Об этом сообщает ua-football со ссылкой на Sport.es.

Испанский клуб должен выплатить бразильцам 3 млн евро через 30 дней после регистрации игрока в Ла Лиге, а потом доплатить еще 750 тысяч.

Филиппе Коутиньо является воспитанником "Васко да Гама". 25-летний футболист перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в зимнее трансферное окно за 160 млн евро.