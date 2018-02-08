Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сегодня пройдут полуфиналы Евро-2018 по футзалу Сегодня пройдут полуфиналы Евро-2018 по футзалу
Новости: Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018 Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018
Новости: Названа самая дорогая команда НБА Названа самая дорогая команда НБА
Новости: Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день
X

Первый клуб Коутиньо получит более €3 млн с трансфера игрока в "Барселону"

Коутиньо
14:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Бразильский клуб «Васко да Гама» получит более € 3 млн из суммы трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

Бразильский клуб "Васко да Гама" заработает более 3 млн евро на трансфере своего воспитанника полузащитника Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" в каталонскую "Барселону".

Бразильский клуб по договору получит 2,5% от общей суммы сделки. Об этом сообщает ua-football со ссылкой на Sport.es.

Севидов сравнил Фомина и Гладкого

Испанский клуб должен выплатить бразильцам 3 млн евро через 30 дней после регистрации игрока в Ла Лиге, а потом доплатить еще 750 тысяч.

Филиппе Коутиньо является воспитанником "Васко да Гама". 25-летний футболист перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в зимнее трансферное окно за 160 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Трансфер "Васко да Гама", Трансфер Коутиньо.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Силье Норендаль - изумительная блондинка, которая покорит сердца болельщиков на Олимпиаде (Фото)

Силье Норендаль - изумительная блондинка, которая покорит сердца болельщиков на Олимпиаде (Фото)
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поделили очки в сумасшедшем матче (Фото)

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поделили очки в сумасшедшем матче (Фото)
Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)

Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)
Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)

Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)
Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018

Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Роналду: Я не могу делать определенные вещи, которые делал в 20 лет Один из лидеров "Шахтера" летом перейдет в "Манчестер Сити" Болельщики нашли способ борьбы с видеоассистентом (Видео)

Последние новости

Геращенко: Поиском пропавших на Донбассе должны заниматься Украина, РФ и МККК Модное окрашивание волос 2018: стильные примеры балаяжа (Фото) Большая часть импорта угля в Украину идет из России
Сегодня читают в спорте
01 Арреола: В моих боях самый тяжелый удар был у Виталия Кличко
02 Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день
03 Один из лидеров "Шахтера" летом перейдет в "Манчестер Сити"
04 В Пхенчхане прошли первые соревнования
05 Крутой фристайл в исполнении украинских футзалистов (Видео)
Новости сегодня
15:33 8 памяток архитектуры на грани исчезновения
15:32 Внешний вид Анджелины Джоли всерьез обеспокоил ее поклонников
15:26 Татуировки с кружевами, которые никогда не выходят из моды (Фото)
15:21 В Пхенчхане проходит акция протеста против северокорейских спортсменов
15:19 Бермуды первыми в мире отменили разрешение на однополые браки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Принят закон о компенсации контрактникам стоимости съема жилья Военным-контрактникам будут компенсировать аренду жилья
Новости: Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018 Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018
Новости: Прогноз погоды на 9 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями накроет Украину Циклон с мокрым снегом и дождями накроет Украину
Новости: Moto Z2 Force зарегистрировал рекорд падений экраном вниз без повреждений (Видео) Moto Z2 Force зарегистрировал рекорд падений экраном вниз без повреждений (Видео)
Добавить комментарий
0