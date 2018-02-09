"Барселона" обыграла "Валенсию" и вышла в финал Кубка Испании

Стартовал поединок так, что можно было подумать, что именно Барселоне нужно обязательно забивать. Валенсия отдала мяч под контроль "блаугранас", а сама полагалась на контратаки.

Несмотря на перевес каталонцев, самый опасный момент первого тайма именно на счету Валенсии. После подачи Гайя Родриго головой пробивал и даже сумел переиграть Силессена, но вот мяч попал в перекладину, от которой вылетел в поле.

Были моменты и у Барсы. Месси пробивал со штрафного, но выручил Доменек. Суарес бил прямо во вратаря, или же просто не мог обработать мяч.

Второй тайм Валенсия начала значительно лучше, чем первый. Две подачи с фланга в одной атаке, угловой…и тут же гол от Барселоны. Коутиньо после выхода на поле хватило около 4 минут для того, чтобы забить. Суарес с вошел в штрафную и навесил на дальнюю штангу, где Коутиньо в подкате пробил в дальний угол. Мяч от штанги попал в ворота.

После этого Валенсия создавала моменты, но лишь один из них можно назвать 100-процентным. Удар Гайа с метра Силессен непостижимым образом парировал, после чего Альба вынес мяч на угловой. Зато за 8 минут до конца Барселона забила второй.

Суарес отобрал мяч у Паулисты, устоял на ногах после подката Везу и отдал на Ракитича, который вышел на свидание с вратарем и не стал откатывать правее на Месси, а сам пробил в угол ворот.

Сразу после этого на поле появился колумбийский новичок Барсы Йери Мина, для которого это был дебют. 0:2 на Месталье и 0:3 по сумме двух матчей. Барселона выходит в финал Кубка Испании, где сыграет с Севильей Монтеллы.

Ответный матч, первый матч 0:1

Валенсия – Барселона 0:1

Гол: Коутиньо, 50, Ракитич, 82

Валенсия: Хайме – Монтойя, Паулиста, Гарай (Везу, 71), Гайя – Коклен (Гедеш, 55), Парехо, Кондогбиа – Родриго (Солер, 55), Дзадза, Виетто

Барселона: Силессен – Роберто, Пике (Мина, 83), Умтити, Альба – Гомеш (Коутиньо, 46), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулиньо, 65) – Месси, Суарес