Представитель Фреда о договоренности с "Манчестер Сити"
Новости спорта: Центральный полузащитник донецкого футбольного клуба "Шахтер" не имеет никаких договоренностей с английским "Манчестер Сити".
Об этом сообщил бывший хавбек "Арсенала" и сборной Бразилии Жилберто Силва, который представляет интересы Фреда.
"Фред не имеет никаких соглашений, вопреки всем сообщениям в прессе и слухам", - цитирует Силву Sport Arena.
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Накануне о якобы достигнутом соглашении между Фредом и английским клубом написало издание UOL Esporte.
"Горожане" пытались приобрести 24-летнего бразильца в январе, предлагая за него 35 млн евро, однако "Шахтера" эта сумма не устроила. Также в январе сообщалось, что в борьбу за хавбека вступил "Манчестер Юнайтед", который ищет подобного игрока в центр поля на следующий сезон.
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Напомним, Фред выступает за "Шахтер" с лета 2013 года, куда перебрался из "Интернасьонала". В текущем сезоне на его счету 24 матча и 2 забитых мяча во всех турнирах за клуб.