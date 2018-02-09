Представитель Фреда о договоренности с "Манчестер Сити"

Об этом сообщил бывший хавбек "Арсенала" и сборной Бразилии Жилберто Силва, который представляет интересы Фреда.

"Фред не имеет никаких соглашений, вопреки всем сообщениям в прессе и слухам", - цитирует Силву Sport Arena.

Накануне о якобы достигнутом соглашении между Фредом и английским клубом написало издание UOL Esporte.

"Горожане" пытались приобрести 24-летнего бразильца в январе, предлагая за него 35 млн евро, однако "Шахтера" эта сумма не устроила. Также в январе сообщалось, что в борьбу за хавбека вступил "Манчестер Юнайтед", который ищет подобного игрока в центр поля на следующий сезон.

Напомним, Фред выступает за "Шахтер" с лета 2013 года, куда перебрался из "Интернасьонала". В текущем сезоне на его счету 24 матча и 2 забитых мяча во всех турнирах за клуб.