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Экс-форвард "МЮ" выразил желание стать тренером "Эвертона"

Уэйн Руни
00:33 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Великий английский экс-форвард "Манчестер Юнайтед" выразил желание возглавить однажды "Эвертон".

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни, который на этой неделе сообщил, что хочет стать тренером по окончании игровой карьеры, выразил желание начать работу в новой должности именно в нынешнем клубе.

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"Хотел бы остаться в "Эвертоне" после завершения карьеры и попробовать себя в роли тренера или однажды, надеюсь, главного тренера. Это то, чем мне хочется заниматься. Однако, если такой возможности здесь не представится, буду искать другие варианты. Я определён по поводу тренерской деятельности в будущем.

Со следующего сезона хочу провести несколько тренировочных занятий в команде "Эвертон" U14. Это может быть мне полезно по окончании карьеры. Очевидно, что в ближайшие годы моей главной задачей останется роль футболиста. А затем, надеюсь, стану работать в роли тренера. Буду общаться с клубом по этому поводу, когда придёт время", — цитирует Руни The Telegraph.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Уэйн Руни, ФК Эвертон, Футбол.
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