Футболист "Баварии" украсил свою спину невероятным тату

Татуировки являются отличительной чертой полузащитника Баварии Артуро Видаля, но теперь игроку придется постараться, чтобы найти свободное место у себя на спине.

Gracias amigo @seergio_tattoo muy buen trabajo!! por fin terminamos!! pic.twitter.com/bBCIaPEeRN — Arturo Vidal (@kingarturo23) 5 февраля 2018 г.

Видаль провел более 12 часов под иглой испанского тату-мастера, результатом чего стал впечатляющий рисунок на всю спину.