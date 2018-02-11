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Футболист "Баварии" украсил свою спину невероятным тату

Артуро Видаль
02:46 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Артуро Видаль покрыл свое тело новой татуировкой.

Татуировки являются отличительной чертой полузащитника Баварии Артуро Видаля, но теперь игроку придется постараться, чтобы найти свободное место у себя на спине.

Видаль провел более 12 часов под иглой испанского тату-мастера, результатом чего стал впечатляющий рисунок на всю спину.

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Новости спорта, Артуро Видаль, Новости футбола, Сборная Чили, ФК Бавария, Футбол.
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