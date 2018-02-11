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Лидер "Барселоны" может продолжить карьеру в АПЛ

Луис Суарес
02:02 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Каталонцы и лондонцы могут провернуть громкий трансфер.

Форвард Барселоны Луис Суарес может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как сообщает испанское издание Sport.es, приоритетным вариантом для продолжения карьеры уругвайца является Челси.

Отмечается, что трансфер Суареса случится, если лондоцев возглавит Луис Энрике. Ранее Telegraph со ссылкой на близкие к тренеру источники сообщал, что 47-летний Энрике готовится к согласованию условий личного контракта с Челси.

Напомним, ранее Суарес уже играл в чемпионате Англии. Тогда он защищал цвета Ливерпуля, отыграв 110 игр с 2011-го по 2014-й и забив 69 голов.

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Новости спорта, Луис Суарес, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Англии, Чемпионат Испании.
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