Шевченко: В марте у сборной Украины будет две игры

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах сборной Украины на ближайшее будущее, а также прокомментировал судьбу тренерского штаба.

"На ближайшие спарринги постараемся вызвать большое количество игроков и дать им сыграть. В марте у нас будет две игры, а также планируем несколько встреч на май-июнь. Мы хотим дать возможность проявить себя игрокам, которые получали меньше игровой практики. Однако пока нет договоренностей о матчах в мае-июне - ведем переговоры.

У нас есть определенная договоренность с тренерским штабом. Штаб остается в прежнем составе. После товарищеских игр, летом, будем разговаривать с представителями Федерации футбола о продлении контрактов. Сейчас никто не уходит - все остаются", - сказал Шевченко.