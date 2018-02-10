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Шевченко: В марте у сборной Украины будет две игры

Андрей Шевченко
15:17 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Андрей Шевченко рассказал о ближайших планах сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах сборной Украины на ближайшее будущее, а также прокомментировал судьбу тренерского штаба.

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"На ближайшие спарринги постараемся вызвать большое количество игроков и дать им сыграть. В марте у нас будет две игры, а также планируем несколько встреч на май-июнь. Мы хотим дать возможность проявить себя игрокам, которые получали меньше игровой практики. Однако пока нет договоренностей о матчах в мае-июне - ведем переговоры.

У нас есть определенная договоренность с тренерским штабом. Штаб остается в прежнем составе. После товарищеских игр, летом, будем разговаривать с представителями Федерации футбола о продлении контрактов. Сейчас никто не уходит - все остаются", - сказал Шевченко.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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