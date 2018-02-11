https://telegraf.com.ua/files/2018/02/Screenshot_102-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3906995-zinchenko-prinyal-uchastie-v-semkah-reklamnogo-rolika-nike-video.html
Зинченко принял участие в съемках рекламного ролика Nike (Видео)
Новости спорта: Полузащитник сборной Украины снялся в рекламном ролике компании Nike.
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко с каждым днем чувствует себя все более уверенно в манчестерском клубе.
Успехи украинца на футбольном поле не остаются незамеченными не только болельщиками и прессой, но и спонсорами.
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Так, игрок сборной Украины в своем Instagram представил рекламный ролик Nike с собой в главной роли.
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