Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Португалия - Испания: яркие моменты финала Евро-2018 по футзалу (Фото) Португалия - Испания: яркие моменты финала Евро-2018 по футзалу (Фото)
Новости: Йоэль Ромеро - Люк Рокхолд: видео главного боя UFC 221 Йоэль Ромеро - Люк Рокхолд: видео главного боя UFC 221
Новости: Олимпиада-2018: расписание соревнований 12 февраля Олимпиада-2018: расписание соревнований 12 февраля
Новости: Олимпиада-2018: результаты 11 февраля Олимпиада-2018: результаты 11 февраля
X

Зинченко принял участие в съемках рекламного ролика Nike (Видео)

Александр Зинченко
22:36 Вс, 11 Февраль 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины снялся в рекламном ролике компании Nike.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко с каждым днем чувствует себя все более уверенно в манчестерском клубе.

Успехи украинца на футбольном поле не остаются незамеченными не только болельщиками и прессой, но и спонсорами.

"Динамо" – "Сарпсборг 08": обзор матча (Видео)

 

АПЛ: "Хаддерсфилд " одержал уверенную победу над "Борнмутом"

Так, игрок сборной Украины в своем Instagram представил рекламный ролик Nike с собой в главной роли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Зинченко, АПЛ, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)

Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)
Первые соревнования зимней Олимпиады-2018 (Фото)

Первые соревнования зимней Олимпиады-2018 (Фото)
Девушка новичка "Шахтера" похвасталась обворожительной фигурой

Девушка новичка "Шахтера" похвасталась обворожительной фигурой
Силье Норендаль - изумительная блондинка, которая покорит сердца болельщиков на Олимпиаде (Фото)

Силье Норендаль - изумительная блондинка, которая покорит сердца болельщиков на Олимпиаде (Фото)
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поделили очки в сумасшедшем матче (Фото)

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поделили очки в сумасшедшем матче (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

АПЛ: "Хаддерсфилд " одержал уверенную победу над "Борнмутом" Венгер: Нашим приоритетом является попадание в Лигу чемпионов через АПЛ "Динамо" – "Сарпсборг 08": обзор матча (Видео)

Последние новости

Cамые странные картины, проданные за большие деньги (Фото) Махинации с лекарствами: в Молдове арестовали девять человек Вице-канцлер Австрии назвал Косово частью Сербии
Сегодня читают в спорте
01 Олимпиада-2018: расписание соревнований 12 февраля
02 Оргкомитет Олимпиады подтвердил 158 случаев заражения норовирусом
03 Зинченко принял участие в съемках рекламного ролика Nike (Видео)
04 Украинка Кривицкая впервые в карьере выиграла медаль Кубка мира
05 Неймар обрадовался снегу словно ребенок
Новости сегодня
03:57 Морские пехотинцы США испытали уникальный электромобиль Reckless UTV (Видео)
03:17 Трамп сомневается в намерениях Израиля относительно Палестины
02:10 Украинка Кривицкая впервые в карьере выиграла медаль Кубка мира
01:26 Плоды любви на День Святого Валентина: семь продуктов, увеличивающих влечение
01:07 Крушение Ан-148: в оперативном штабе поменялась версия аварии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине начинается оттепель В Украине начинается оттепель
Новости: Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье: хроника событий Падение Ан-148 в Подмосковье: хроника событий
Новости: Госконцерн "Укроборонпром" начнет серийную модернизацию ЗРК "Печора" Украина готовит серийную модернизацию ракет
Новости: Появился новый стандарт женской красоты Появился новый стандарт женской красоты
Добавить комментарий
0