Зинченко принял участие в съемках рекламного ролика Nike (Видео)

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко с каждым днем чувствует себя все более уверенно в манчестерском клубе.

Успехи украинца на футбольном поле не остаются незамеченными не только болельщиками и прессой, но и спонсорами.

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) Фев 11, 2018 в 10:09 PST

Так, игрок сборной Украины в своем Instagram представил рекламный ролик Nike с собой в главной роли.