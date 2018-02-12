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Сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Ньюкасла" (Видео)

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
15:56 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча чемпионата Англии "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1:0.

Манчестер Юнайтед неожиданно уступил в выездном поединке чемпионата Англии. Единственный гол был забит во втором тайме, когда Мэта Ричи оставили одного прямо в центре штрафной площади.

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Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Ритчи, 65

 

 

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Новости спорта, АПЛ, Видео, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ньюкасл, Футбол.
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