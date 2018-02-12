Сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Ньюкасла" (Видео)

Манчестер Юнайтед неожиданно уступил в выездном поединке чемпионата Англии. Единственный гол был забит во втором тайме, когда Мэта Ричи оставили одного прямо в центре штрафной площади.

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Ритчи, 65