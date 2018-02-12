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Сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Ньюкасла" (Видео)
15:56 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча чемпионата Англии "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1:0.
Манчестер Юнайтед неожиданно уступил в выездном поединке чемпионата Англии. Единственный гол был забит во втором тайме, когда Мэта Ричи оставили одного прямо в центре штрафной площади.
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Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Ритчи, 65
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