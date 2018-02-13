"Ювентус" и "Тоттэнхем" не смогли выявить победителя в шикарном матче

Уже на второй минуте Ювентус вышел вперед. Хозяева разыграли штрафной, Миралем Пьянич набросил мяч в штрафную на Гонсало Игуаина, и аргентинец с лета пробил мимо Юго Льориса. А вскоре Бен Дэвис в штрафной дал по ногам Федерико Бернардески, и Игуаин с пенальти оформил дубль.

Пропустив дважды, Тоттенхэм перехватил инициативу и в середине первого тайма создал великолепный момент. Кристиан Эриксен навесил, Харри Кейн с пары метров бил головой, но Джиджи Буффон спас свою команду. А уже через пять минут вратарь не выручил — Кейн обыграл ветерана и забил в пустые ворота.

В добавленное время Игуаин упустил шанс сделать хет-трик. Серж Орье фолом остановил Дугласа Косту, а аргентинец с точки пробил в перекладину.

За промах с пенальти Ювентус наказал Кристиан Эриксен. Датчанин со штрафного пробил низом в угол, который защищал Буффон, и вратарь на удар не среагировал.

Ответный матч состоится в Лондоне седьмого марта.