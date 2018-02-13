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"Ювентус" и "Тоттэнхем" не смогли выявить победителя в шикарном матче

Ювентус - Тоттенхэм
23:44 Вт, 13 Февраль 2018 Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: "Юве" и "Тоттенхэм" не смогли выявить победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Уже на второй минуте Ювентус вышел вперед. Хозяева разыграли штрафной, Миралем Пьянич набросил мяч в штрафную на Гонсало Игуаина, и аргентинец с лета пробил мимо Юго Льориса. А вскоре Бен Дэвис в штрафной дал по ногам Федерико Бернардески, и Игуаин с пенальти оформил дубль.

"Ювентус" 2:2 "Тоттенхэм": события матча

Пропустив дважды, Тоттенхэм перехватил инициативу и в середине первого тайма создал великолепный момент. Кристиан Эриксен навесил, Харри Кейн с пары метров бил головой, но Джиджи Буффон спас свою команду. А уже через пять минут вратарь не выручил — Кейн обыграл ветерана и забил в пустые ворота.

В добавленное время Игуаин упустил шанс сделать хет-трик. Серж Орье фолом остановил Дугласа Косту, а аргентинец с точки пробил в перекладину.

За промах с пенальти Ювентус наказал Кристиан Эриксен. Датчанин со штрафного пробил низом в угол, который защищал Буффон, и вратарь на удар не среагировал.

Ответный матч состоится в Лондоне седьмого марта.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Тоттенхэм, ФК Ювентус, Футбол.
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