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Официально: Ярмоленко продолжит карьеру в "Черноморце"

Артем Ярмоленко
15:39 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Черноморец заявил на сезон Премьер-лиги экс-защитника Динамо Артема Ярмоленко.

Профиль 20-летнего футболиста в майке одесситов появился на официальном сайте Премьер-лиги. При этом клуб еще не объявлял о его подписании.

В январе 2016 года Артем покинул юношескую команду Динамо и перешел в Лейрию U-19. Португальский клуб он покинул летом 2017 года свободным агентом и с тех пор не играл за другие команды.

Ранее сегодня Черноморец представил других новичков — Гути, Сильвио, Артема Чорния, Ивана Бобко, Николая Ищенко, Андрея Новака и Юрия Романюка.

В пятницу одесситы сыграют против Шахтера в Харькове в рамках 20-го тура УПЛ.

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Новости спорта, Артем Ярмоленко, Новости футбола, Трансферы, ФК Динамо (Киев), ФК Черноморец, Футбол.
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