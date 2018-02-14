Официально: Ярмоленко продолжит карьеру в "Черноморце"

Профиль 20-летнего футболиста в майке одесситов появился на официальном сайте Премьер-лиги. При этом клуб еще не объявлял о его подписании.

В январе 2016 года Артем покинул юношескую команду Динамо и перешел в Лейрию U-19. Португальский клуб он покинул летом 2017 года свободным агентом и с тех пор не играл за другие команды.

Ранее сегодня Черноморец представил других новичков — Гути, Сильвио, Артема Чорния, Ивана Бобко, Николая Ищенко, Андрея Новака и Юрия Романюка.

В пятницу одесситы сыграют против Шахтера в Харькове в рамках 20-го тура УПЛ.