УЕФА определил символическую сборную недели в Лиге Европы

УЕФА на своем официальном сайте обнародовал символическую сборную недели в Лиге Европы.

Timo Werner and @mbatshuayi lead the line in the @FedExEurope Performance Zone Team of the Week

Who was your star of the week?#UEL player rankings: https://t.co/Z0tXkRxVZx pic.twitter.com/b1Al5xjkta

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 16 февраля 2018 г.