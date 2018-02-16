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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:13 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Вингер Ливерпуля Садио Мане признан лучшим игроком первых матчей 1/8 финала ЛЧ.
Официальный сайт УЕФА выделил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в турнире: Марсело (Реал), Садио Мане (Ливерпуль), Илкай Гюндоган (Ман Сити) и Кристиан Эриксен (Тоттенхэм).
По итогам голосования приз получил футболист Ливерпуля, который отметился хет-триком в матче против Порту. На его счету 57% голосов. Марсело набрал 29%, Эриксен — 11%, а замкнул четверку Гюндоган — 4%.
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