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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Садио Мане
16:13 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Вингер Ливерпуля Садио Мане признан лучшим игроком первых матчей 1/8 финала ЛЧ.

Официальный сайт УЕФА выделил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в турнире: Марсело (Реал), Садио Мане (Ливерпуль), Илкай Гюндоган (Ман Сити) и Кристиан Эриксен (Тоттенхэм).

По итогам голосования приз получил футболист Ливерпуля, который отметился хет-триком в матче против Порту. На его счету 57% голосов. Марсело набрал 29%, Эриксен — 11%, а замкнул четверку Гюндоган — 4%.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Марсело, Новости футбола, Садио Мане, ФК Ливерпуль, ФК Порту, Футбол, Чемпионат Англии.
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