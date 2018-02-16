Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА выделил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в турнире: Марсело (Реал), Садио Мане (Ливерпуль), Илкай Гюндоган (Ман Сити) и Кристиан Эриксен (Тоттенхэм).

По итогам голосования приз получил футболист Ливерпуля, который отметился хет-триком в матче против Порту. На его счету 57% голосов. Марсело набрал 29%, Эриксен — 11%, а замкнул четверку Гюндоган — 4%.