Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Фристайлист Абраменко принес Украине первое "золото" на зимней Олимпиаде Фристайлист Абраменко принес Украине первое "золото" на зимней Олимпиаде
Новости: Биатлон. Победитель мужского масс-старта определился на фотофинише Биатлон. Победитель мужского масс-старта определился на фотофинише
Новости: Ломаченко - 30 лет: фильм об украинском боксере Ломаченко - 30 лет: фильм об украинском боксере
Новости: Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко
X

Примера: "Сосьедад" дома разгромил "Леванте"

Реал Сосьедад - Леванте
15:32 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: "Реал Сосьедад" одержал уверенную домашнюю победу над "Леванте" в рамках 24 тура чемпионата Испании по футболу.

В матче 24-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" принимал "Леванте" и одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Месси установил рекорд по попаданиям в штангу

"Реал Сосьедад" открыл счет на 10-й минуте, когда Хаби Прието реализовал пенальти. До перерыва хозяева поля удвоили свое преимущество — на 38-й минуте отличился Хуанми. Через 10 минуте после начала второго тайма был установлен окончательный результат — точным ударом отметился Серхио Каналес.

У Зозули травма лодыжки

В таблице испанского чемпионата "Реал Сосьедад" (29 очков) занимает 12-е место, а "Леванте" (20) располагается на 17-й строчке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Леванте, ФК Реал Сосьедад, Футбол, Чемпионат Испании.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)

Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)
Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко

Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко
Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)

Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)
"Реал" - ПСЖ: Король и шут первого противостояния (Фото)

"Реал" - ПСЖ: Король и шут первого противостояния (Фото)
Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых

Valentine's Day: как спортсмены поздравили своих любимых
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Месси установил рекорд по попаданиям в штангу Венгер: Когда-то Гвардиола пришел ко мне и просился в "Арсенал" Родченков рассказал о допинге в российском футболе

Последние новости

Смешные объявления, вывески и реклама Прогноз погоды на 19 февраля в Украине: солнечно, местами ожидается снег Фехтование: Украинец Никишин выиграл этап Кубка мира в Канаде
Сегодня читают в спорте
01 Представительница секс-меньшинств на Олимпиаде заявила об угрозах от россиян
02 Танец чемпионов: Ломаченко и Усик сплясали на дне рождения (Видео)
03 Биатлон. Победитель мужского масс-старта определился на фотофинише
04 Домрачева: Это, наверное, последняя моя Олимпиада
05 Сколько будет зарабатывать Зинченко по новому контракту с "Ман Сити"
Новости сегодня
16:43 Не смейте унывать: вечерние анекдоты 18 февраля
16:36 Король Испании Фелипе VI посетит Каталонию впервые после референдума
16:24 Маленькие хитрости на заметку: как сделать комнату уютной (Фото)
16:21 Активисты забросали камнями здание "Россотрудничества" в Киеве
16:10 Подарок для сына: женщина стала суррогатной мамой своего внука (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня годовщина Революции Достоинства Сегодня годовщина Революции Достоинства
Новости: Математик из Украины получил премию Вольфа Математик из Украины получил премию Вольфа
Новости: Появились подробности авиакатастрофы в Иране Появились подробности авиакатастрофы в Иране
Новости: Стало известно о беременности звезды шоу "Танцы со звездами" Стало известно о беременности звезды шоу "Танцы со звездами"
Добавить комментарий
0