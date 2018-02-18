Примера: "Сосьедад" дома разгромил "Леванте"

В матче 24-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" принимал "Леванте" и одержал разгромную победу со счетом 3:0.

"Реал Сосьедад" открыл счет на 10-й минуте, когда Хаби Прието реализовал пенальти. До перерыва хозяева поля удвоили свое преимущество — на 38-й минуте отличился Хуанми. Через 10 минуте после начала второго тайма был установлен окончательный результат — точным ударом отметился Серхио Каналес.

В таблице испанского чемпионата "Реал Сосьедад" (29 очков) занимает 12-е место, а "Леванте" (20) располагается на 17-й строчке.