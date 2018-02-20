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Одноклубник Милевского стал игроком "Александрии"
15:39 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Клуб Динамо Брест объявил о договоренности с Александрией о переходе Диксона Афоаквы.
На своем официальном сайте брестское Динамо сообщило, что отправило ганского игрока в Александрию на правах аренды до 31 декабря 2018 года.
Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий находился в команде Владимира Шарана на просмотре.
В составе Динамо Брест Афоаква выступал полтора года. Успел забить 3 гола и сделать 5 результативных передач в 21-м матче.
Украинский клуб пока сделку не подтвердил.
Telegraf.com.ua