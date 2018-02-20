Одноклубник Милевского стал игроком "Александрии"

На своем официальном сайте брестское Динамо сообщило, что отправило ганского игрока в Александрию на правах аренды до 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий находился в команде Владимира Шарана на просмотре.

В составе Динамо Брест Афоаква выступал полтора года. Успел забить 3 гола и сделать 5 результативных передач в 21-м матче.

Украинский клуб пока сделку не подтвердил.