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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Давид Де Хеа
17:13 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Испанского голкипера "Манчестер Юнайтед" признали лучшим игроком по итогам недели в Лиге Чемпионов.

За испанца проголосовали 48% болельщиков.

Также на награду претендовали вингер "Челси" Виллиан (28%), форвард "Баварии" Томас Мюллер (17%) и хавбек "Шахтера" Фред (7%).

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Напомним, "Манчестер Юнайтед" на этой неделе сыграл вничью 0:0 с "Севильей". Де Хеа совершил 8 сэйвов в том матче.

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Новости спорта, Давид Де Хеа, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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