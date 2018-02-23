Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Новости спорта: Испанского голкипера "Манчестер Юнайтед" признали лучшим игроком по итогам недели в Лиге Чемпионов.
За испанца проголосовали 48% болельщиков.
Также на награду претендовали вингер "Челси" Виллиан (28%), форвард "Баварии" Томас Мюллер (17%) и хавбек "Шахтера" Фред (7%).
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With 48% of the vote, @D_DeGea is your #UCL Player of the Week
Best keeper in the competition? pic.twitter.com/qe47dO81BT
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 23 февраля 2018 г.
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Напомним, "Манчестер Юнайтед" на этой неделе сыграл вничью 0:0 с "Севильей". Де Хеа совершил 8 сэйвов в том матче.