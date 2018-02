Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

За испанца проголосовали 48% болельщиков.

Также на награду претендовали вингер "Челси" Виллиан (28%), форвард "Баварии" Томас Мюллер (17%) и хавбек "Шахтера" Фред (7%).

With 48% of the vote, @D_DeGea is your #UCL Player of the Week

Best keeper in the competition? pic.twitter.com/qe47dO81BT

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 23 февраля 2018 г.