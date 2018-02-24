Неймар может пропустить игру против "Марселя"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в преддверии домашнего матча 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем" сообщил, что нападающий команды Неймар заболел.

"Клубный доктор сообщил мне, что Неймар заболел. Я не доктор, но, надеюсь, что завтра он будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы тренироваться, а затем сыграет в воскресенье. В случае с Неймаром речь идёт не о травме, а о гастроэнтерите и плохом самочувствии. Примерно такие же симптомы были вчера у Лассана Диарра", — приводит слова Эмери Marca.

Матч "ПСЖ" — "Марсель" состоится 25 февраля.