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Неймар может пропустить игру против "Марселя"

Неймар
02:00 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Звездный легионер "ПСЖ" бразилец Неймар рискует пропустить важный поединок своей команды в Лиге 1 против "Марселя".

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в преддверии домашнего матча 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем" сообщил, что нападающий команды Неймар заболел.

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"Клубный доктор сообщил мне, что Неймар заболел. Я не доктор, но, надеюсь, что завтра он будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы тренироваться, а затем сыграет в воскресенье. В случае с Неймаром речь идёт не о травме, а о гастроэнтерите и плохом самочувствии. Примерно такие же симптомы были вчера у Лассана Диарра", — приводит слова Эмери Marca.

Матч "ПСЖ" — "Марсель" состоится 25 февраля.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, ФК Марсель, ФК ПСЖ, Футбол, Чемпионат Франции.
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